Johannes van der Hoek 40 jaar koster in CGK Dokkum

Publicatie: zo 01 oktober 2017 12.15 uur

DOKKUM - Johannes van der Hoek is zondag tijdens een kerkdienst in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Dokkum gehuldigd in verband met zijn 40-jarig kostersjubileum.

Johannes volgde in 1977 zijn vader Meindert op die vanaf 1950 koster was en in de kosterswoning bij de kerk woonde. Op de plek van de oude kosterswoning is nu de achterzaal van de kerk zodat Johannes kan zeggen dat hij IN de kerk is geboren.

Dominee Ton van der Wekken rekende de gemeente voor dat Johannes tijdens zo'n 3680 diensten, buiten de trouw- en rouwdiensten om, heeft gekosterd. De dominee prees Johannes voor het vele werk wat hij de afgelopen 40 jaar, veelal achter de schermen, heeft gedaan. Doordeweeks is Johannes druk met het gereed maken van de zalen voor de kerkenraadsvergaderingen, de verenigingen, de koren, de seniorendagen, die allemaal plaatsvinden in het kerkgebouw.

Na de dienst ontving Johannes van de penningmeester namens de gemeenteleden een reischeque en was er gelegenheid om de koster te feliciteren.

FOTONIEUWS