Geslaagd Oktoberfest in Kollum

Publicatie: zo 01 oktober 2017 11.05 uur

KOLLUM - Na het grote succes van voorgaande edities organiseerde de Paradisobar zaterdagavond wederom een Oktoberfest in een mega grote feesttent aan de Sylsterryd in Kollum. In een bomvolle tent barstte het feest los. Pullen bier, broodjes braadworst, lederhose en Heidi’s en Peter’s. De feesttent was omgetoverd tot 1 grote bierstube, lange rijen tafels, sneeuwkanonnen en après skihutten.

Een das Tiroler DJ team en de feestband Tonca waren er om de avonden in geheel Duitse stijl te voorzien van Oktoberfestmuziek. Maar de hoofdgast van deze avond was Dennie Christiaan, Dennie zong deze avond een aantal van zijn bekende nummers o.a. Wij zijn twee vrienden, Rosamunde, Besame Mucho, Zaterdagavond en Hoeba Hop waarop op iedereen vrolijk mee danste. Het was het wederom een geslaagd Oktoberfest in Kollum.

FOTONIEUWS