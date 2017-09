Joy for People Gospel Choir viert 45-jarig bestaan

Publicatie: za 30 september 2017 22.25 uur

DOKKUM - Het Joy for People Gospel Choir uit Dokkum heeft zaterdagavond met het geven van een lustrumconcert in de Fonteinkerk in Dokkum hun 45-jarig bestaan gevierd.

Het koor pakte groots uit en bracht hun gloednieuw programma "Be Inspired" ten gehore. Dit programma werd samengesteld rondom de serie schilderijen "In Verwondering" van schilder Jan Kooistra. Maandenlang is de voorbereidingscommissie, het koor en de band bezig geweest om dit concert voor te bereiden.

In een volle kerkzaal liet het, uit zo'n 20 man bestaand koor onder begeleiding van een uitgebreide band, hun nieuwe nummers horen.

Het begon allemaal met de opening van het kerkelijk centrum De Fontein in Dokkum op 28 januari 1972. De Leeuwarder gospelgroep " The Gospeltrain" gaf daar een optreden en dat was voor een groep jongeren uit Dokkkum de aanleiding om hun eigen gospelgroep op te richten. Een maand later was deze groep "Joy for (the) People" een feit.

In het begin bestond de groep uit meer dan tachtig leden en de groep had diverse dirigenten. Op dit moment staat het koor onder leiding van Hans Jonker. Het koor gaf door de jaren heen veel optredens waaronder een aantal in Duitsland.

