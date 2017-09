Fruit-dag park van de Spitkeet

Publicatie: za 30 september 2017 18.47 uur

HARKEMA - Op zaterdag 30 september werdt op het park van De Spitkeet in Harkema de jaarlijkse Fruitdag gehouden. Op het terrein van het museum staan ruim 30 fruitbomen van oude rassen waaronder sinds kort ook enkele oude Friese rassen. Om meer bekendheid aan die oude rassen te geven wordt ieder jaar in september door de “Vrienden van het Oude Fruit” in samenwerking met museum De Spitkeet deze dag georganiseerd. Hier vinden dan diverse activiteiten plaats. Zo is er een tentoonstelling van een groot aantal oude fruitrassen waar bezoekers ook eigen fruit kunnen laten determineren als ze van elke soort vijf stuks meenemen. Bovendien kan men van de oude rassen proeven en informatie krijgen over de aankoop van deze bomen.

Van dit fruit worden allerlei producten gemaakt zoals jam, compote en appelmoes.

Naast diverse rassen bonen, wâldbeantsjes, honing, zelfgemaakte bakproducten en mooie bloem-creaties is dit alles hier ook te koop. Natuurlijk is het ook mogelijk om voor een zacht prijsje lekkere appels en peren van de “spitkeetbomen” te kopen.

Wie bakt de beste en lekkerste cake met fruit?

Wederom is er dit jaar nog wedstrijdelement aan de Fruitdag toegevoegd. Keukenprinsen en – prinsessen krijgen de gelegenheid om hun zelfgebakken fruit-cake (met peren, appels etc.) mee te nemen naar het evenement. De fruit-cake dient voor 14:00 uur te zijn ingeleverd bij de Spitkeet, waar een vakkundige jury van fijnproevers tussen 14:00 en 15:00 uur de gebakken fruit-cake zal gaan beoordelen. De winnaar van de lekkerste fruit-cake ontvangt een mooie prijs.

