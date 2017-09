De Kollumer Koerier vraagt faillissement aan

KOLLUM - De Kollumer Koerier BV uit Kollum vraagt maandag faillissement aan. Ruim 50 werknemers kregen het nieuws zaterdag te horen tijdens een bijeenkomst. Een doorstart lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren. Het zou al jaren niet goed gaan met het koeriersbedrijf. Er werd meer geld uitgegeven dan dat er inkomsten waren. Hoeveel schulden er zijn, is nog onbekend. Daar is niet over gesproken tijdens de bijeenkomst.

Het personeel is zaterdag verteld dat zij zich volgende week kunnen melden bij het UWV. Tussen de 50 tot 70 werknemers en uitzendkrachten zouden hun baan verliezen. Nadat het faillissement is aangevraagd zal de rechtbank dinsdag het bedrijf naar alle waarschijnlijkheid failliet verklaren. Er zal dan een curator worden benoemd die het faillissement gaat afwikkelen.

De Kollumer Koerier verleende koeriersdiensten aan bedrijven zoals TNT Express, Koopmans Transmission, DGO en NOX. Het bedrijf werd vorig jaar nog genomineerd voor een ondernemersprijs van de lokale omroep RTV Noordoost Friesland.