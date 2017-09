Feestelijke opening Gezondheidscentrum Voor Z.Org.

Publicatie: za 30 september 2017 17.14 uur

KOLLUM - De officiële opening van Gezondheidscentrum Voor Z.Org. vond zaterdagmiddag plaats aan de Voorstraat in Kollum. Na een kort openingswoord van Barry de Waard-Slofstra vond de openingshandeling plaats. Dit werd gedaan door de wederzijdse ouders van huisarts J. de Waard. De huisartsenpraktijk is op 9 juni verhuisd van de Putstraat naar het voormalige Rabobankpand aan de Voorstraat. Na de openingshandeling was van 13.00 uur tot 16.00 uur een open dag. Hans de Troubadour zorgde voor de muzikale noot.

De ‘Bewoners’ lieten de belangstellenden iets zien van hun dagelijks werk. Het nieuwe pand is ongeveer zes keer zo groot als het oude pand aan de Putstraat en behalve de huisartsenpraktijk zijn er ook een diëtiste, logopediste, podotherapeut, orthopedisch schoenmaker en fysiotherapeuten werkzaam. Ook het Huisartsenlab HAL Friesland zal werkzaam zijn in het pand. Op maandag, woensdag en vrijdag tussen half negen en kwart over negen wordt er geprikt. Voorheen was dit bloedprikken in Pro Rege.

FOTONIEUWS