Trekker naast schuur brandt volledig uit

Publicatie: vr 29 september 2017 19.03 uur

HOLWERD - Aan de Miedwei in Holwerd is vrijdagmiddag rond 13:30 uur een trekker in vlammen opgegaan. De boer was met voerwerkzaamheden bezig toen het mis ging.

Een paar meter buiten de schuur vloog de trekker in brand. De boer probeerde zelf nog om de brand te blussen maar slaagde hier niet in. De brandweerkorpsen van Ferwert en Dokkum konden voorkomen dat het vuur oversloeg naar de schuur. De rook was in wijde omgeving te zien.

De korpsen konden niet voorkomen dat de trekker volledig verloren ging. Dieren die in de schuur stonden konden door de boer zelf in veiligheid worden gebracht. Er raakte niemand gewond.

