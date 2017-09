'Het leek een wild west film in Kootstertille'

Publicatie: vr 29 september 2017 18.25 uur

LEEUWARDEN - Het was er behoorlijk hectisch aan toegegaan, op de avond van 20 juni vorig jaar, bij de flats aan de Menno van Coehoornstraat in Kootstertille. In een woning werd geschoten, een ruit werd ingekegeld en een auto ramde een andere auto. 'Het leek wel een wild west film', zei rechter Christine Koelman vrijdag tegen de twee Leeuwarders (28 en 35 jaar) die tegenover haar zaten. Zij waren verantwoordelijk geweest voor alle commotie.

'Iets met drugs'

De oudste van de twee had een conflict met iemand uit Kootstertille. Het was 'iets met drugs', volgens officier van justitie Tjerk Buma. De persoon uit Kootstertille zou de 35-jarige Leeuwarder hebben bedreigd. 'Hij zou op mijn kind gaan schieten', zei de Leeuwarder. Op 20 juni was hij samen met zijn stadgenoot in de auto gestapt. Volgens de 28-jarige om een testrit te maken.

Bedreigingen

Onderweg zou de oudste van de twee dreigberichtjes uit Kootstertille hebben ontvangen. Op de vraag van de rechter waarom de twee naar Kootstertille waren gereden, antwoordde de oudste verdachte dat ze de man die de bedreigingen had geuit wilden laten zien dat ze wisten waar hij woonde. Eenmaal in de Menno van Coehoornstraat aangekomen, liep het compleet uit de hand.

Harde knallen

De oudste verdachte stormde uit de auto en rende op een woning af. Hij was gewapend met, naar later bleek, een pistool met een doorgeboorde loop. De bewoner hoorde gebonk op de deur, glasgerinkel en een paar harde knallen. De man was zich van geen kwaad bewust en vluchtte de woonkamer in. De Leeuwarder bleek de verkeerde woning uitgekozen te hebben.

Alarmpistool

Bij het wegrijden reed hij drie keer tegen de auto aan van de Tilster waar de twee naar op zoek waren. Die had geprobeerd de bestuurder uit de auto te trekken, waarop de bijrijder een paar schoten loste met -zo bleek naderhand- een alarmpistool. De verdachten werden later die avond aangehouden. De 28-jarige stond bij een bushalte, de ander had een taxi besteld. Hij was behoorlijk pissig op een van de agenten die hem had aangehouden.

'Kop op het asfalt'

Hij zou 'met de kop op het asfalt' zijn geslagen, waarop hij de agent uitschold en bedreigde. De Leeuwarder had gedronken en GHB gebruikt. Hij was op vrije voeten en is van de GHB en de alcohol af. Hij heeft momenteel een heel hulpverleningsnetwerk om zich heen. De andere verdachte zat weer vast, hij kreeg een terugval en ging weer gebruiken. Hij heeft in 2015 nog een keer onder invloed van GHB achter het stuur gezeten. Ook daarvoor moest hij zich vrijdag verantwoorden.

Wapen in plantsoen

De officier ging er vanuit dat beide verdachten welbewust 'en voorzien van wapens' op pad waren gegaan om de man uit Kootstertille een lesje te leren. Een levensgevaarlijke missie, volgens Buma, die er op wees dat een maand na het incident een kind uit de buurt een wapen in een plantsoen had gevonden. De officier eiste voor de 35-jarige, die de zorg heeft voor een minderjarig kind, 16 dagen cel -gelijk aan het voorarrest, een werkstraf van 240 uur en zes maanden voorwaardelijke celstraf.

'Een grote puinhoop'

Voor de andere verdachte eiste Buma zes maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk. Rechter Koelman vonniste overeenkomstig de eis. Zij merkte nog op dat de verdachten er 'een grote puinhoop' van hadden gemaakt. Met de eis kwamen de twee goed weg, vond Koelman. De oudste verdachte had volgens haar het afgelopen jaar goed zijn best gedaan om iets van zijn leven te maken. Hij moet aan de agent die bij bedreigde een schadevergoeding van 284 euro betalen.