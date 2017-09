Friese Anjer voor Vereniging Eastermars LÃ¢nsdouwe

Friese Anjer voor Vereniging Eastermars Lânsdouwe

Publicatie: vr 29 september 2017 14.50 uur

EARNEWâLD - De Vereniging Eastermars Lânsdouwe ontvangt de Friese Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân. De in 1992 door boeren en grondgebruikers in het voormalige Landinrichtingsgebied Eastermar opgerichte Vereniging Eastermars Lânsdouwe (VEL) heeft als doel Landbouw, Milieu, Natuur en Landschap met elkaar te verweven. Het is de eerste agrarische natuurvereniging, die landelijk op grote schaal navolging kreeg.



Door het initiatief van de VEL en door de inzet van de leden van deze verenigingen is niet alleen het unieke coulissenlandschap in deze regio in stand gebleven. Ook is een beweging in gang gezet waarbij overheden, landbouw en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek zijn gegaan. Om zo de ontwikkeling van economisch duurzame landbouw in evenwicht te brengen met milieu, een verantwoord beheer van de streek en het karakteristieke landschap.



Met de Fries Anjer eert het Cultuurfonds Fryslân jaarlijks een persoon, vereniging of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Friese cultuur of natuur. De prijs bestaat uit een speld, oorkonde en een bedrag van € 2.500. De speld is gemaakt door ontwerper en edelsmid Theo van Halsema.



Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Als inspirator van hedendaags mecenaat geven wij particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft twaalf provinciale afdelingen, waaronder het Cultuurfonds Fryslân.