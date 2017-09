Auto total loss na botsing met maiskipper

Publicatie: vr 29 september 2017 09.12 uur

LIPPENHUIZEN - Op de Boerestreek in Lippenhuizen zijn vrijdagochtend een auto en een maiskipper met elkaar in botsing gekomen. De auto raakte total loss en de brandweer heeft de inzittende omstreeks 8.00 uur uit haar benarde positie bevrijd. Deze 19-jarige vrouw uit de Hemrik kwam met de schrik vrij. Ze had alleen een snee in haar vinger.

Mogelijk had de dichte mist het zicht van de vrouw belemmerd waardoor ze tegen de maiskar reed. Een ambulance is ter plaatse gekomen en het personeel heeft de vrouw ter plaatse onderzocht. Een berger heeft het zwaar beschadigde voertuig weggesleept. De politie (VOA) heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval.

