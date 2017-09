Watergraffiti bij opening Food & Fun Fair

Publicatie: vr 29 september 2017 08.50 uur

BUITENPOST - "Denk eraan om gezond te eten en vooral water te drinken, dan groei je gezond op", zei wethouder Sjon Stellinga tegen de kinderen bij Tiko Kinderopvang in Buitenpost. Donderdag opende Stellinga hier de Food & Fun Fair door samen met de kinderen een kunstwerk te maken van watergraffiti.

Gezonde keuzes

Achtkarspelen wil gezonde keuzes leuker en makkelijker maken om zo de levensstijl van de inwoners te bevorderen. Ze wil het drinken van water stimuleren, in het bijzonder bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. De gemeente heeft een preventiecoach aangesteld die samen met inwoners, plaatselijke belangen en bedrijven met het gezonde voedingsbeleid aan de slag gaat.

Gezond en fit opgroeien

De gemeente Achtkarspelen en Tiko Kinderopvang willen dat alle kinderen gezond en fit opgroeien. Daarom zijn ze gaan samenwerken. Het afgelopen half jaar is met de GGD gekeken naar het voedingsbeleid binnen de kinderopvang. Dit is aangepast en het waterdrinken op de kinderdagverblijven en de BSO wordt gestimuleerd. Samen met de preventiecoach is in september een themamaand georganiseerd die in het teken stond van gezonde keuzes en een gezonde levensstijl. Elke week stond een ander thema centraal, zoals bewegen, waterdrinken en gezonde voeding. Kinderen werden uitgedaagd om hiermee aan de slag te gaan. De Food & Fun Fair was de afsluiting van de themamaand.