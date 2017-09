Geen gewonden bij slaapkamerbrand in Drachten

Publicatie: vr 29 september 2017 01.40 uur

DRACHTEN - Aan de Hooizolder in Drachten is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken op een slaapkamer. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen was er niemand meer in de woning aanwezig.

De brandweer is met twee blusvoertuigen en een ladderwagen ter plaatse gekomen om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.

