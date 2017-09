Oplossing voor verkeersonveilig Hantumhuizen

Publicatie: vr 29 september 2017 01.02 uur

HANTUMHUIZEN - De gemeente Dongeradeel komt met een oplossing voor het verkeersonveilige Hantumhuizen. Dat bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering in Dongeradeel. De PvdA, ChristenUnie en Dongeradeel Sociaal dienden een motie in om de snelheid ter plaatse terug te dringen en daarvoor voorzieningen te treffen. Wethouder Pytsje de Graaf nam de motie over.

Tientallen kinderen waren waren twee weken terug aanwezig in de raadszaal van het gemeentehuis in Dokkum. Michelle van der Sluis, directeur van Christelijke basisschool de Fjouwerhoeke in Hantumhuizen presenteerde haar plan voor een verkeersvriendelijke Hantumerhoek en nam haar leerlingen mee om die plannen kracht bij te zetten. Voor de raadsleden en wethouder was het overigens geen nieuws dat er rondom de Hantumerhoek stelselmatig te hard wordt gereden.

Met de plannen van de directeur moet de verkeersdruk worden verminderd en de snelheid van het gemotoriseerde verkeer afnemen. Door honderd meter van de school af parkeerplaatse te realiseren, hoeven auto’s niet meer voor de school te parkeren. Door tegelijkertijd een voetpad aan te leggen, kunnen kinderen dan veilig naar school lopen. Ook pleitte ze voor een stilstaan verbod voor de school en een fietspad vanaf de Dokkumerwei naar de school toe. De wethouder gaat met de plannenmakers in overleg.