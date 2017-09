Raad akkoord met miljoenenbijdrage voor Markt

Publicatie: vr 29 september 2017 00.50 uur

DOKKUM - De gemeenteraad van Dongeradeel is donderdagavond akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van 2,9 miljoen euro voor het opknappen van de Markt in Dokkum. Tijdens een drukbezochte raadsvergadering werd eerst nog een petitie tegen de plannen aangeboden, maar dat kon de coalitiepartijen CDA, FNP en Algemeen Belang Dongeradeel samen met de PvdA niet overtuigen om niet door te gaan met de plannen. Een groot gedeelte van de discussie ging over het feit of de burgers van Dongeradeel nou wel of niet goed genoeg bij de plannen betrokken waren.

Communicatie

“Om tot een gedegen raadsvoorstel te komen, heeft het college er alles aan gedaan om tot een gedragen voorstel te komen. Iedereen is uitgenodigd. Iedereen kon meedenken”, was het eerste betoog van Cootje Klinkenberg van de PvdA. De vier voorstemmende partijen waren het er over eens dat er duidelijk gecommuniceerd was richting de burgers. CDA-raadslid Willem van der Bent gaf een praktijkvoorbeeld. “Ik belde ooit met de afdeling informatie. Toen kreeg ik te horen: meneer de afdeling informatie is opgeheven, dat heet tegenwoordig de afdeling communicatie omdat die van twee kanten komt”. Hij verweet de petitiestarter dan ook slecht te lezen en slecht luisteren.

Parkeren

De gemeenteraad besloot verder om een tijdelijke blauwe zone in te stellen van minimaal 28 parkeerplaatsen op de Helling ter compensatie van de toekomstige parkeercapaciteit op de Markt voor de duur van de bouwwerkzaamheden. In een Nije Pleatssessie met de verschillende sportverenigingen wordt de toekomst van het Harddraverspark opnieuw besproken en tot die tijd worden er in het Harddraverspark geen extra parkeervoorzieningen aangelegd. Zowel inhoudelijk als financieel worden de uitkomsten van dat proces voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad.

Herinrichting

Op de Markt zullen in totaal 16 grote bomen worden geplant waarbij centraal op de Markt plaats is voor de IJsfontein in een ring van bomen. De bomen kleuren in het najaar rood, dit is een verwijzing naar het bloedvergieten van de moord op Bonifatius en zijn gezellen. De ijsfontein refereert naar een verbeelding van een ijsschots in de Waddenzee die is blijven staan na het terugtrekken van de zee met eb. De herinrichting van de Markt gaat in totaal €2,4 miljoen euro kosten en moet voor mei 2018 klaar zijn. Dan worden alle elf fonteinen in de elf Friese steden tegelijkertijd geopend.