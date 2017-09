Ureterp: trike in een sloot beland

Publicatie: do 28 september 2017 19.52 uur

URETERP - Aan de Selmien West in Ureterp is donderdagavond de bestuurder van een trike in de sloot beland. Hij kwam van Drachten Azeven en reed richting Ureterp toen hij door onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor. De trike sloeg over de kop en belandde in de sloot.

De bestuurder kon zelf van het voertuig klimmen en uit de sloot. Berger Tolman heeft de trike uit het water getakeld. Er raakte niemand gewond.

FOTONIEUWS