Langste eettafel van SÃ»nenz met 550 gasten

Langste eettafel van Sûnenz met 550 gasten

Publicatie: do 28 september 2017 19.23 uur

DRACHTEN - In Sûnenz in Drachten was woensdag weer een Langste Tafel in de Week van de Eenzaamheid. IJsbrand Dijkstra en het Overdagkoor onder leiding van Meindert Bosklopper opende de gezellige maaltijd. Voor de muzikale omlijsting zorgde Doggyfew met Ierse en Schotse muziek.

Er kwamen woensdag in totaal 550 personen langs, bij ZuidOostZorg in Gorredijk zaten 70 gasten aan tafel.

FOTONIEUWS