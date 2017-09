Centrale As tijdelijk dicht voor nieuw asfalt

Publicatie: do 28 september 2017 15.55 uur

BURGUM - De Centrale As tussen Burgum-West en Nijega is van donderdagavond 19.00 tot en met vrijdagochtend 6.00 afgesloten voor alle verkeer. In deze avond en nacht vinden er herasfalteringswerkzaamheden plaats.

Tijdens de afsluiting zal het verkeer worden omgeleid via Garyp.