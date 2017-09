Traumaheli-inzet in Burgum

Publicatie: do 28 september 2017 15.20 uur

BURGUM - De traumahelikopter van het UMCG in Groningen is donderdag rond het middaguur geland in het centrum van Burgum. De helikopter landde op een grasveld aan de Pastoriekamp.

De inzet was nodig bij een incident in een gebouw van Talant aan de J. D. de Vriesstraat. Naast de arts van het Mobiel Medisch Team kwamen ook twee ambulances en de politie ter plaatse. Na een behandeling ter plaatse is het slachtoffer per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Wat er precies gebeurd is, is vooralsnog onbekend.

