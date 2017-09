Drachtster repareert lokfiets: celstraf

Publicatie: do 28 september 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (26) moet vier dagen zitten omdat hij een lokfiets gerepareerd heeft. De man wist niet dat hij een fiets in huis had die door de politie van een zendertje was voorzien. Een kennis was met het rijwiel aan komen zetten. De Drachtster had er een ander zadel en een nieuw slot op gezet, zei hij donderdag tegen rechter Maaike de Wit. Hij beweerde dat hij niet wist dat de fiets van diefstal afkomstig was.

Toen hij door de politie werd verhoord, had hij iets anders gezegd. Hij had verklaard dat hij wel vermoedde dat de kennis niet eerlijk aan de fiets was gekomen. 'Wij zijn beide boefjes', had hij erkend. Bovendien zat de fiets nog op slot. Ook de kennis had verklaard dat de Drachtster wel wist dat de fiets gestolen was. Het zendertje was geplaatst onder het zadel van de fiets. Toen de politie op het signaal afging, werd alleen nog het zadel bij de verdachte aangetroffen.

Samen met de kennis had de man de fiets te koop aangeboden bij een handelaar. Hij is al een paar keer eerder veroordeeld wegens heling. Omdat hij ook al eens een werkstraf kreeg, mocht de rechter niet nog eens een 'kale' taakstraf opleggen. Officier van justitie had een week cel plus een week voorwaardelijk geëist. Rechter De Wit maakte er vier dagen zitten van, plus zes dagen voorwaardelijk.