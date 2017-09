Bestelbus in de sloot langs afrit WÃ¢ldwei

Bestelbus in de sloot langs afrit Wâldwei

Publicatie: di 26 september 2017 21.05 uur

NIJEGA - De bestuurder van een bestelbus is dinsdagavond in de sloot beland langs de afrit van de Wâldwei bij Nijega. De bestuurder nam vanaf de Wâldwei de afslag richting Burgum en raakte door onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt en belandde in de sloot.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse. De bestuurder kwam uiteindelijk met de schrik vrij en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Berger Tolman heeft de auto uit de sloot getakeld.