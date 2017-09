Aanranding in bouwkeet: 50 uur werkstraf

Publicatie: di 26 september 2017 16.15 uur

LEEUWARDEN - Een 29-jarige Holwerder is door de rechtbank in Leeuwarden wegens aanranding veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur. De Holwerder heeft op 15 maart in een bouwkeet in Dronrijp een jonge vrouw uit Kampen aangerand. De rechtbank acht bewezen dat de man de Kampense tegen haar wil gezoend en getongzoend heeft. Ook heeft hij haar billen betast. Twee weken geleden tijdens de behandeling van de zaak ontkende de Holwerder in alle toonaarden.

Hij kende de vrouw van autorodeo's en zogeheten Bangers-crossen. Hij had na werktijd met de vrouw afgesproken om een bakje koffie te drinken. Meteen nadat de vrouw in de keet was, was hij handtastelijk geworden. Ondanks dat de vrouw duidelijk aangaf dat ze niet gediend was van zijn avances, ging de Holwerder door. Uiteindelijk liet hij de vrouw gaan. De rechtbank bepaalde dat hij 250 euro smartengeld aan de Kampense moet betalen.