Kollumse steelt schoenen in Drachten

Publicatie: di 26 september 2017 09.22 uur

DRACHTEN - Een 29-jarige vrouw uit Kollum is maandagmiddag tegen de lamp gelopen nadat ze had geprobeerd om schoenen te stelen. Ze werd rond 17.30 uur betrapt in/bij een winkel aan de Zuiderbuurt in Drachten.

De politie heeft de vrouw aangehouden op verdenking van winkeldiefstal. De vrouw mocht na verhoor en onderzoek het bureau weer verlaten.