'Auto in tuin buurvrouw parkeren was pesterijtje'

Publicatie: ma 25 september 2017 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Kollumerzwaag (27) die op 13 juni zijn auto in de tuin van een buurvrouw aan de Kastanjehof parkeerde, is maandag door de politierechter bij verstek veroordeeld tot een werkstraf van 20 uur. De buurvrouw kreeg in de loop van de dag een berichtje dat er een auto bij haar op het gazon stond. Toen de vrouw thuis kwam, was de auto weg, maar de bandensporen waren nog duidelijk zichtbaar.

Bovendien had een getuige foto's gemaakt toen de auto in de voortuin stond. Zo kwam de politie bij de verdachte terecht. Hij gaf toe dat het een pesterijtje was geweest. Hij had eerder een bekeuring gekregen omdat hij zijn auto in een groenstrook had geparkeerd. Hij vermoedde dat iemand uit de buurt hem had verlinkt. Officier van justitie Charlotte Cromwell vond de actie van de Kollumerzwaagster te ernstig om met een boete af te doen.

'Deze meneer lapt de regels aan zijn laars', aldus de officier. Zij eiste een werkstraf van 20 uur. Rechter Jan Schoemaker nam de eis over. De Kollumerzwaagster moet 14 uur extra werken: hij liep in een proeftijd, hij had nog een voorwaardelijke celstraf van een week boven zijn hoofd hangen. De rechter maakte er een onvoorwaardelijke straf van, hij zette de gevangenisstraf wel om in een werkstraf.