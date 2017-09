Inbreker steekt middelvinger op naar buurvrouw

Publicatie: ma 25 september 2017 14.35 uur

LEEUWARDEN - Een DNA-match op een dekbedhoes die werd aangetroffen na een inbraakpoging in Surhuisterveen, was naar het oordeel van rechter Jan Schoemaker niet voldoende om degene om wiens DNA het ging te linken aan die inbraak. In de nacht van 1 november vorig jaar hadden drie mannen een poging gedaan om bij een kledingzaak aan de Kolk in Surhuisterveen in te breken.

De inbrekers had geprobeerd met een voorhamer en een kei een ruit van de winkel in te slaan. Door het kabaal was een buurvrouw wakker geworden, zij alarmeerde de politie. Toen de vrouw iets riep, gingen de inbrekers er vandoor. Een van hen zag nog wel kans om zijn middelvinger richting de buurvrouw op te steken. Bij het kapotte raam vond de politie een paar tassen en een dekbedhoes, vermoedelijk afkomstig van de inbrekers om de buit in mee te nemen.

Op de dekbedhoes werd DNA-materiaal van een 21-jarige inwoner van Utrechtse Den Dolder. De man werd opgepakt en aan de tand gevoeld. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht. Officier van justitie Charlotte Cromwell vond de DNA-match voldoende om de verdachte aan de inbraak te koppelen. "Dit roept om een uitleg en die heeft de verdachte niet gegeven", aldus de officier. Cromwell eiste vier maanden cel.

Voor de rechter was het DNA-bewijs niet genoeg. Als er bijvoorbeeld bloed van de verdachte was aangetroffen, dan was het volgens Schoemaker een ander verhaal. Een dekbedhoes is "een verplaatsbaar object", stelde de rechter. Iemand anders had in theorie de hoes er neer kunnen leggen, of de hoes had er al voor de inbraak kunnen liggen. Omdat er verder geen steunbewijs was, werd de Utrechtenaar vrijgesproken.