Hotelmedewerkster graait 18.000 euro uit de kas

Publicatie: ma 25 september 2017 12.50 uur

GROU - Een 49-jarige vrouw uit Harkema heeft volgens het openbaar ministerie als hotelmedewerkster meermalen kasgeld gestolen. Voor de verduistering eiste de officier maandag een werkstraf van 120 uur.

Armband

De vrouw werkte negen jaar lang in een hotel in Oudega. Ze werd in juli 2014 aangehouden. Haar bazin miste een armband. Die vond ze terug in de tas van de vrouw uit Harkema. De werkgever kampte toen al geruime tijd met kasverschillen en besloot, na dit armbandincident, de camerabeelden na te pluizen. De hotelier deed tevens aangifte.

Contant

In een periode van twee weken was negen keer te zien dat de vrouw geld uit de kassalade haalde. De verdachte zei tegen de rechters dat alle medewerkers contant uit de kassa werden betaald. De werkgever haalde, telkens kort voor het uitbetalen van de lonen, de kassalade grotendeels leeg. De werknemers moesten dan maar wachten op hun geld, zei de vrouw.

Bedragen achterhouden

De vrouw besloot daarom bedragen uit de kassa te halen en weg te leggen voor haar collega's en zichzelf. Ze deed dit pas een maand. ‘Maar dit is toch niet uw taak’, zei de rechter. Uit onderzoeken van de bankrekeningen van de vrouw bleef een bedrag van ruim 18.000 euro niet traceerbaar. Dit geld is mogelijk door de vrouw verduisterd en dit bedrag moet haar worden ontnomen, vond de officier.

Zwart maken

De diefstal van de armband kan de vrouw niet worden aangerekend, zei de officier. Hiervoor is te weinig bewijs en ze moet hiervoor worden vrijgesproken. De advocate vroeg de rechtbank er rekening mee te houden dat de vrouw door haar oud-werkgever hard is aangepakt. Alle potentiële nieuwe werkgevers kregen een telefoontje van de hotelier, over de vermeende diefstalpraktijken van de vrouw.

De rechtbank van Groningen doet op 9 oktober uitspraak.