Bedrijfsbus rolt van oprit het water in

Publicatie: zo 24 september 2017 16.15 uur

DRACHTEN - Aan de Nipkowlaan in Drachten is zondagmiddag een bedrijfsbus het water in gerold. De eigenaar was bezig in een pand toen hij opeens zijn auto zag rollen.

De man probeerde het voertuig nog tegen te houden, maar het mocht niet meer baten. Wel struikelde hij meerdere malen tijdens deze poging, waar hij wat lichte schaafwonden aan overhield. Berger Tolman heeft de auto uit het water gehaald.