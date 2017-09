Inbreker (43) gepakt in FeanwÃ¢lden

Inbreker (43) gepakt in Feanwâlden

Publicatie: zo 24 september 2017 12.00 uur

FEANWâLDEN - Een 43-jarige inbreker uit Zwolle is zaterdagnacht door de politie aangehouden. De man was vermoedelijk bezig met een inbraak aan de Stasjonswei in Feanwâlden. Omwonenden hoorden glasgerinkel en zagen de man een pand ingaan.

Met inzet van de diensthond kon de politie later de 43-jarige man uit Zwolle opgespoord en aangehouden worden.