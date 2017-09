Man uit Buitenpost rijdt rond in geschorste auto

Publicatie: zo 24 september 2017 11.31 uur

BUITENPOST - Een 41-jarige man uit Buitenpost is zaterdagnacht door de politie aangehouden omdat hij in een geschorst voertuig rondreed. Ook bleek zijn rijbewijs te zijn verlopen.

De man werd door de politie gecontroleerd toen hij over de Kuipersweg reed. De bestuurder van het voertuig had zijn auto al geparkeerd en was weg gelopen voordat de agenten erbij konden komen. De man is alsnog achterhaald, maar wenste nergens aan mee te werken en beledigde één van de agenten. De man is daarop aangehouden en meegenomen.