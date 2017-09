Buitenpost: geen treinverkeer dit weekeinde

Publicatie: zo 24 september 2017 10.10 uur

BUITENPOST - Er rijden van vrijdag 29 september tot en met zondag 1 oktober geen treinen tussen Buitenpost en Groningen. Er worden bussen ingezet. Tussen Leeuwarden en Buitenpost zal gewoon een stoptrein rijden en de sneltrein rijdt dus het gehele weekeinde niet.

De stremming is in verband met de aansluiting van het spoor op de nieuwe brug over het van Starkenborgh kanaal en werkzaamheden t.b.v. de spoorverdubbeling tussen Zuidhorn en Groningen.