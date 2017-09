Buitenpost in het teken van Wereld Food Festival

Publicatie: za 23 september 2017 22.05 uur

BUITENPOST - Burgemeester Gerbrandy van de gemeente Achtkarspelen heeft zaterdagmiddag het Wereld Food Festival in de tuin van Cadeau- en Streekwinkel Op ‘e Stâl geopend. Voorafgaand aan de opening was er een optocht door Buitenpost met een twintigtal oldtimer voertuigen en een cabriobus vol met mensen in traditionele kledij van verschillende landen en culturen.

Met dit festival was het voor de bezoekers genieten van alle gerechten op de foodmarkt en nog belangrijker: op een positieve manier in contact komen met mededorpelingen van verschillende nationaliteiten. Er stonden diverse stands met gerechten uit Ethiopië, Eritrea, Afghanistan, Somalië, Noord-Sudan, Italië, Tanzania, China, Syrië, Egypte, Japan en Nederland. Ook waren er kramen met een Koerdisch en Fries gerecht. Daarnaast was er op de markt speciale aandacht voor het op traditionele wijze Eritrese koffie zetten, Henna versieringen voor handen en voeten en hoofddoek knopen.

Tevens was er een het podium waar de muzikanten en dansers acte de présence gaven. Onder andere traden Younas Masih uit Pakistan en het Friese echtpaar Ate en Bertina Grijpstra op. Tussen de dansacts door waren er twee modeshows met kleding uit Nederland en buitenland.

De opbrengst van het Wereld Food Festival gaat naar een project van Stichting Stipulae om drie middelbare scholen in Tanzania te voorzien van biogasinstallaties.

