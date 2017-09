Stationsgebied in Buitenpost officieel geopend

Publicatie: za 23 september 2017 14.35 uur

BUITENPOST - Het stationsgebied in Buitenpost is zaterdag op feestelijke wijze geopend. Er was ruim een jaar lang nodig voor het werk aan het vernieuwde stationsplein en de voetgangersbrug over het spoor. De brug verbindt de nieuwe parkeerplaatsen met het station. Wethouder Klaas Antuma verrichte zaterdag de openingshandeling, samen met collega Jouke Spoelstra. Ze verplaatsten een hek nabij de stationsbrug. Meteen na de openingshandeling stapte het college samen met genodigden en belangstellenden in een traditionele paardentram met twee Friese paarden richting De Kruidhof en de nieuwe Poiesz in het centrum.

Activiteiten

Buitenpost stond de hele zaterdag bol de activiteiten. Deze begonnen al om 8.30 uur met een burendagontbijt. In Achtkarspelen is het sinds 2007 goed gebruik dat de gemeente op burendag een (gratis) ontbijt organiseert voor de inwoners. Er reed een paardentram met twee Friese paarden tussen het station, De Kruidhof en de Poiesz. Op de route was live-muziek en in De Kruidhof konden bezoekers de nieuwbouw bekijken en kregen informatie over het ‘Silence of the Bees’ project. Wie bij de nieuwe supermarkt uitstapte, kreeg gratis koffie met gebak. Kinderen konden zich laten schminken.

Verbinding

Vanaf het station ligt een natuurlijke wandelroute naar De Kruidhof en het centrum. Ook zijn de Julianalaan, Edisonstraat en Schoolstraat opgeknapt. Het stationsplein tussen het gemeentehuis en het station is opnieuw ingericht. Het station in Buitenpost is een belangrijke plek in Noordoost Friesland. Arriva vervoert circa 7.500 reizigers tussen Leeuwarden en Groningen op een gemiddelde werkdag. Station Buitenpost is een plek waar de trein altijd stopt, 2.000 reizigers maken dagelijks gebruik van het stationsgebied.

FOTONIEUWS