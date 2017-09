Verdachte heeft geluk: rechter vergist zich

Publicatie: za 23 september 2017 08.30 uur

LEEUWARDEN - Een 54-jarige inwoner van Smilde was niet al te snugger te werk gegaan, toen hij op 14 juni bij een tuincentrum in De Westereen probeerde spullen te stelen. Dat had de man zelf ook wel door, zo bleek vrijdag op de zitting van rechter Nynke Vlietstra. De Smildenaar had de spullen, onder andere een aantal dure pompen en een fontein, in het buitengedeelte van het tuincentrum bij een heg gezet om ze met de auto op te pikken.

Het personeel van het tuincentrum zag waar de man mee bezig was en sloot het toegangshek. Eerst probeerde de Smildenaar het hek met de hand open te drukken. Toen dat niet lukte, stuurde hij zijn auto op de omheining af. Ook daar kwam hij niet doorheen. Volgens hem was hij niet bewust op het hek afgereden. 'Ik dacht dat daar nog een opening zat', zei hij tegen de rechter.

Vlietstra wees hem erop dat hij niet echt slim bezig was geweest, door op klaarlichte dag zoiets te proberen. Dat zag de verdachte zelf ook wel in. Hij had de spullen volgens eigen zeggen niet eens nodig. 'Ik heb genoeg van dat spul', aldus de verdachte. In het dossier las de rechter dat de man moeite heeft zijn impulsen te beheersen. Dat zou zijn ondoordachte actie kunnen verklaren.

Hij had vrijdag het geluk aan zijn zijde: de rechter veroordeelde hem in eerste instantie tot een werkstraf van 80 uur waarvan 20 voorwaardelijk. Maar toen de verdachte vroeg hoeveel hij nu moest werken, zei de rechter dat het 40 uur was. De man was al weg toen Vlietstra inzag dat ze fout had geantwoord. Zo'n fout mag nooit in het nadeel van de verdachte uitvallen en dus verliet de man de rechtbank met een lagere straf dan hijzelf wist.