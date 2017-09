Rechter: inrijden op jongens was 'lomp'

Publicatie: vr 22 september 2017 20.00 uur

LEEUWARDEN - Zelf wist de 41-jarige Kollumer maar al te goed hoe gevaarlijk een aanstormende trein kan zijn, hij is zelf machinist geweest. Hij voelde zich dan ook verplicht om op 24 februari bij het NS-station in Buitenpost een paar jongens aan te spreken die bij de spoorbomen omhingen. Volgens de Kollumer was een van de jongens onder de dichte bomen door gegaan en was hij net op tijd weg voor de trein langskwam.

Na een paar bijna-aanrijdingen die hij als treinmachinist had meegemaakt, was hij ervaringsdeskundige. 'Ik wilde ze op de gevaren wijzen'. Hij klampte de jongen aan, dat ging behoorlijk hardhandig. Hij drukte de jongen tegen de kaartjesautomaat en sprak hem streng toe. Volgens de jongen had de Kollumer hem bij de jas gepakt en hardhandig tegen de automaat geduwd. Dat was niet de reden dat de Kollumer vrijdag tegenover politierechter Chris Beuker zat.

Bij het wegrijden zou hij met zijn auto op de jongen zijn ingereden. De jongen stond op en parkeerplaats om een foto van het kenteken te maken. De Kollumer ontkende, hij zou de auto naar een parkeerplaats hebben gemanoeuvreerd om de jongen nogmaals aan te spreken. Hij zou ruimschoots op tijd zijn gestopt. Hij voelde zich gesterkt door de beelden van zijn dashcam. Juist op basis van die beelden concludeerde officier van justitie Leonie Potijk dat de Kollumer een stuurbeweging naar rechts had gemaakt, in de richting van de jongen.

Op de beelden was te zien dat de jongen aan de kant sprong. De Kollumer reed volgens de officier hard genoeg om de jongen letsel toe te brengen. 'Ongelooflijk gevaarlijk', aldus Potijk. Zij eiste een werkstraf van 100 uur. De zaak was eerder in juni van dit jaar voor de politierechter geweest. Toen oordeelde de dienstdoende rechter dat de zaak uitermate geschikt was voor bemiddeling.

Een gesprek tussen de twee partijen kwam er niet, de jongen had daar geen trek in. Zeer jammer vond de verdachte, hij had de jongen -en een vriend- graag bewust willen maken van de gevaren van het spelen bij het spoor. 'Ik wilde ze ervan bewust maken dat ze niet moeten donderjagen bij het spoor'. De jongens hangen er volgens hem nog steeds rond. Als hij ze ziet, kijkt hij de andere kant op.

Hij was vooral 'lomp' geweest, oordeelde de rechter. Beuker ging er vanuit dat de Kollumer de jongen niet heeft willen aanrijden. Dat hij de auto toch in hu richting had gestuurd, was voor beide jongens -de ander stond met zijn fiets achter zijn vriendje- zeer bedreigend geweest, vond Beuker. Als waarschuwing gaf hij de Kollumer een geheel voorwaardelijke werkstraf van 50 uur.