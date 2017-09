Werkstraf voor 'volkomen idiote rit' door FryslÃ¢n

Werkstraf voor 'volkomen idiote rit' door Fryslân

Publicatie: vr 22 september 2017 17.15 uur

LEEUWARDEN - 'Een dollemansrit', 'een volkomen idiote rit', 'kneiterhard gereden', 'u reed als een bezetene'. Het waren een paar termen waarmee rechter Marc Brinksma en officier van justitie Theorine Scholte een poging deden een beeld te schetsen van wat zich op 22 paril vorig jaar had afgespeeld op een aantal wegen in Friesland. Een 47-jarige Drachtster probeerde die dag in zijn BMW aan de politie te ontsnappen.

Het gevolg was een doldrieste rit van anderhalf uur die over B-wegen en snelwegen van Drachten naar Steenwijk tot Hindeloopen voerde en eindigde toen de Drachtster bij Hindeloopen op een politieauto botste -de agenten zaten nog in de auto. Daarvoor had hij alle denkbare risico's genomen, van spookrijden tot het verkeerd om nemen van rotondes en rijden op fietspaden en vluchtstroken. Fietsers en automobilisten moesten de meest mogelijke moeite doen om de BMW te ontwijken.

En dat met snelheden die ver boven het maximum toegestane lagen. Het SBS6-programma Wegmisbruikers wijdde er een item van ruim vier minuten aan. De beelden van het tv-programmawaren deels afkomstig van een politiehelikopter. Vanwege het gevaarlijke rijgedrag van de Drachtster had de politie alle middelen ingezet. Rechter Brinksma vatte de dollemansrit in een paar woorden samen: 'Dit was een volkomen bezopen rit'. De officier deed er nog een schepje bovenop: 'Het is een wonder dat er geen doden zijn gevallen'.

De verdachte zou bij Drachten aangehouden worden, omdat hij zijn enkelband had doorgeknipt. Hij was voorwaardelijk op vrije voeten. Dat hij zo door het lint kon gaan had volgens zijn zeggen alles te maken met zijn toenmalige privé-situatie. 'Het was blinde paniek', aldus de Drachtster. Hij zat midden in een problematische echtscheiding, waarbij van alles aan de hand was. Het ging de verdachte vooral om de kinderen, hij had vlak daarvoor gehoord dat zijn dochter aan de GHB had gezeten.

Volgens raadsman Tinco Delhaye was zijn cliënt door alle perikelen zwaar overspannen geraakt. De laatste seconden van de beelden van de politiehelikopter werden op de zitting vertoond. Daarop was te zien dat de Drachtster probeerde de politieauto die de weg blokkeerde te ontwijken. Dat mislukte, de BMW raakte de politiewagen aan de voorkant. Op basis van de beelden oordeelde de rechter dat de Drachtster niet bewust op de auto was ingereden. Hij werd vrijgesproken van een poging tot zware mishandeling.

Daardoor viel de straf iets lager uit dan de officier had geëist. Hij kreeg een werkstraf van 120 uur en een rijontzegging van 16 maanden waarvan 12 voorwaardelijk. Dat betekent dat hij zijn rijbewijs niet opnieuw hoeft in te leveren, hij is het vier maanden kwijt geweest. Brinksma zei dat hij een veel langere rijontzegging had opgelegd, als de zaak eerder op zitting was gekomen. Inmiddels is de Drachtster in rustiger vaarwater gekomen, hij heeft een nieuwe relatie. Aan het eind van de zitting bood hij zijn excuses aan aan de agenten die in de auto zaten waar hij tegenaan was gebotst.