Gewonde bij eenzijdig ongeval op de Centrale As

Publicatie: vr 22 september 2017 16.34 uur

DE WESTEREEN - Een automobilist is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Centrale As ter hoogte van De Westereen. Hij kwam met zijn voertuig op de kop in de sloot terecht. De politie en twee ambulances zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is later per ambulance overgebracht naar ziekenhuis MCL in Leeuwarden.

Het ongeval gebeurde op het moment dat de bestuurder van de Volvo met zijn wielen in de rechter berm terecht kwam, net na de afslag bij De Westereen. De auto schoot door in de berm en kwam met de linker wielen op (scheef) de vangrail terecht en werd vervolgens gelanceerd. De Volvo kwam vervolgens in de kop in de sloot tot stilstand.

Berger Boersma kwam ter plaatse om het voertuig te bergen. De weg is rond 17.00 uur weer vrijgegeven. Tijdens de afhandeling van het ongeval was één rijstrook afgesloten.

