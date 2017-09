Driedaagse aangepast vanwege kwestie geluidswal

Publicatie: vr 22 september 2017 14.50 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland heeft het driedaagse evenement 'Op expeditie in eigen stad' aangepast door onduidelijkheid over de geluidswal bij de vuilstort in Drachten. Tijdens het evenement dat op 22, 23 en 24 september wordt georganiseerd, kunnen de inwoners het 'onontdekte' Tussendiepen verkennen. De excursie zou op de geluidswal eindigen, maar dat is aangepast.

Gemeente en de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) liggen namelijk niet op één lijn wat wel en wat niet mag op de geluidswal langs de Drachtstervaart. "Achteraf vinden we het geen goed idee dat de wal wordt betreden", legt wethouder Ron van der Leck uit. Volgens hem is er sprake van een interne communicatiefout en had dit programma-onderdeel niet in excursie gemoeten.

Er zijn nog plannen om een kunstwerk op de geluidswal te realiseren. Er zijn zelfs kunstenaars geweest die ter plaatse al naar de situatie hebben gekeken. Het is onduidelijk of er überhaupt een kunstwerk mag komen. "Wij hebben intern een andere mening dan de FUMO wat wel en niet mag op de geluidswal." Zolang de beide partijen over de kwestie in gesprek zijn, er er dus nog onduidelijkheid is, wordt de geluidswal niet betreden.