Goede hoop behoud 314-halte Drachten

Publicatie: vr 22 september 2017 12.20 uur

DRACHTEN - Het OV-bureau Groningen-Drenthe heeft na een schouw bij het Transferium in Drachten laten weten dat met een aantal aanpassingen de 314-lijn daar mogelijk blijft halteren. Vervoerder Arriva had aangegeven de halte voorbij te willen rijden. Gemeente Smallingerland maakte hier formeel bezwaar tegen.

Wethouder Ron van der Leck is positief over de aanpassingen, die het OV-bureau voorstelt. Hij wil op de inhoud nog niet op in gaan. "We willen wachten tot de formele reactie, maar we hebben goede hoop dat 314 het Transferium blijft aan doen."