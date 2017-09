Kippenstal dubbel zo groot, maar evenveel kuikens

Publicatie: vr 22 september 2017 11.10 uur

OUDEGA - De eigenaren van een vleeskuikenbedrijf aan de Gariperwei in Oudega mogen naar alle waarschijnlijkheid hun kippenstal met circa 1800 vierkante meter vergroten. Door de uitbreiding komt de totale oppervlakte op zo'n vierduizend vierkante meter. Het aantal kuikens blijft desalniettemin gelijk.

De uitbreiding is volgens de pluimveehouders nodig om te kunnen voldoen aan de eisen binnen het keurmerk 'Beter Leven – 1 ster'. De kuikens, in totaal 34.000, krijgen in de nieuwe situatie dus meer ruimte. Van vijftien, gaat het aantal naar tien kuikens per vierkante meter. Het voorstel om een verklaring van geen bedenkingen voor het plan af te geven staat over twee weken op de agenda van de gemeenteraad van Smallingerland.