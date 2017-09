'Persoonlijk drama en klap voor ChristenUnie'

Publicatie: vr 22 september 2017 09.30 uur

DRACHTEN - Het aftreden van wethouder Marja Krans vanwege het debacle rondom schouwburg De Lawei in Drachten heeft de ChristenUnie in Smallingerland niet goed gedaan. Dat stelt Klaas van Veelen, die na het benoemen van Pieter van der Zwan, diens taken als fractievoorzitter van de partij over heeft genomen. "Allereerst is dit een persoonlijk drama voor Marja Krans en voor ons als ChristenUnie een stevige klap."

Van der Zwan neemt zeventig en Jouke de Jong dertig procent van de vrijgekomen portefeuilles over. Op deze manier wordt een periode van ongeveer een half jaar overbrugd, dan staan namelijk de raadsverkiezingen al voor de deur. "Is het voor de ChristenUnie ook een overweging geweest om de functie niet in te vullen?", vroeg GroenLinks-voorman Piet de Ruiten zich af. "Ik zal u niet vermoeien met alle overwegingen in onze fractiekamer", antwoordde Van Veelen, "Maar we willen onze verantwoordelijkheid daadwerkelijk nemen en ook daadwerkelijk meewerken om zo het einde van deze collegeperiode te halen."

VVD-fractievoorzitter Sipke Hoekstra had vraagtekens bij de verdeling 70-30. Hij vroeg zich af of zo’n duo-baan-constructie wel voldoende tijd geeft om de wethouders in te werken. Van Veelen maakt zich daar geen zorgen over. Hij baseert zijn mening op ervaringen elders. "Ik ben honderd procent van mening dat dit een goede en adequate manier is om het wethouderschap zo in te vullen."