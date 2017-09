Vrouw snijdt af op A7 en veroorzaakt bijna brand

Publicatie: vr 22 september 2017 08.30 uur

LEEUWARDEN - In juli vorig jaar was het tot twee keer toe goed mis met een 21-jarige inwoonster van Oudega (Sm.). Op 8 juli veroorzaakte ze een gevaarlijke situatie op de A7 tussen Groningen en Heerenveen. De vrouw had een andere automobiliste afgesneden en tot stoppen gedwongen. De Oudegase vond dat de andere vrouw haar had afgesneden op het moment dat ze een vrachtwagen wilde inhalen.

De Oudegase was behoorlijk tekeergegaan. Ze trapte tegen de auto die haar had afgesneden en ze sloeg tegen de ruiten. Toen de andere vrouw wegreed, hield de Oudegase een schroevendraaier op de motorkap, waardoor ze een kras van voor naar achteren op de auto veroorzaakte. Vijf dagen later had ze bijna brand veroorzaakt in een appartement aan de Hooizolder in Drachten.

Na een ruzie met de bewoners had ze een vlam gehouden bij een bus deodorant, die ze in de brievenbus spoot. Ze zei dat ze nog terwijl ze de deo in de brievenbus spoot tot inkeer was gekomen, ze had maar een paar seconden met gespoten. Dat ze tot twee keer toe zo extreem reageerde had er alles mee te maken dat ze niet lekker in haar vel zat. Dat had weer te maken met een onverwerkte en belaste jeugd. En daar wil ze nu, middels traumaverwerking, aan werken.

Een positieve ontwikkeling vond officier van justitie Johan Severs, die een boete van 500 euro eiste -voor het gevaarlijke rijgedrag- plus een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur. Verder vond Severs dat de Oudegase aan de vrouw die ze had afgesneden 300 euro smartengeld moet betalen. De vrouw was angstig geweest en behoorlijk geraakt toen ze door de Oudegase werd belaagd. De schade aan haar auto is door de verzekering betaald. De rechtbank doet op 5 oktober uitspraak.