Smallingerland zoekt houvast in schuldhulp

Publicatie: do 21 september 2017 22.40 uur

DRACHTEN - Malafide bewindvoerders buiten de deur houden en de kosten van schuldhulpverlening onder controle houden. Het is de zoektocht waar gemeente Smallingerland mee aan de slag gaat. Volgens wethouder Roel Haverkort wordt momenteel op een rijtje gezet wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn om bewindvoering in eigen hand te houden.

Verschillende politieke partijen hebben dinsdagavond tijdens de raadsvergadering hun zorgen geuit over malafide bewindvoerders, die mensen in de schuldhulpverlening een rad voor de ogen draaien en ze daardoor nog dieper in de problemen brengt. Of zoals GroenLinks-fractievoorzitter Piet de Ruiter stelt: ,,we moeten zorgen dat we de cowboys uit de markt halen.”

,,Als gemeente gaan wij niet over bewindvoering en zijn daar geen partij in”, legt Haverkort uit, ,,Mensen mogen zelf hun bewindvoerder kiezen. Ik weet niet hoeveel gekke henkies er zijn, maar het gros van de bewindvoerders werkt te goeder trouw. Ik wil benadrukken dat de meerderheid serieus met haar werk bezig is.”

Het zelf ter hand nemen van de bewindvoering is een optie, die Smallingerland desalniettemin serieus overweegt. In het belang van de cliënten, maar ook om de kosten voor schuldhulpverlening in de hand te houden. ,,Natuurlijk kun je de discussie over de onafhankelijkheid van de overheid aan gaan, maar daar zijn wij niet bang voor. Kennis en expertise in onze organisatie wordt een kwestie van tijd. Een mogelijkheid is ook dat wij één of twee partners contracteren. Het gaat om uiteindelijk om samenwerking. Ook bewindvoerders hebben er belang bij dat er een contract komt met goede partijen.”