Burgumer gewond na botsing tegen boom

Publicatie: do 21 september 2017 22.00 uur

BURGUM - Een Burgumer is donderdagavond gewond geraakt toen hij met zijn auto tegen een boom was gereden. Het ongeval vond omstreeks 20.00 uur plaats op de Skipfeart in zijn woonplaats.

Door een onwelwording raakte het slachtoffer van de weg en botste tegen de boom. Een buurtbewoner en omstander hebben gelijk hulp geboden. De hulpdiensten werden gebeld en het slachtoffer is gereanimeerd. Zowel de politie en twee ambulances zijn ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is na een behandeling ter plaatse met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.