Vrijstaande woningen op schoollocatie Rottevalle

Publicatie: do 21 september 2017 21.40 uur

ROTTEVALLE - Op de plek waar voorheen basisschool Yn 'e Mande in Rottevalle heeft gestaan komen twee vrijstaande woningen. Een van de toekomstige bewoners zat afgelopen dinsdag bij de Smallingerlandse politiek aan de Ronde Tafel, maar kreeg weinig vragen over de plannen.

De gemeente is eigenaar van het schoolgebouw aan de Buorren. Het pand is zijn functie verloren omdat de scholen in het dorp zijn ondergebracht in het nieuwe multifunctionele centrum in het centrum van Rottevalle. Om ruimte voor de woningen te maken, wordt de school gesloopt.

De wijziging van het bestemmingsplan heeft al ter inzage gelegen en daar zijn geen reacties op gekomen. Omdat het ecologisch onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen en steenmarters nog niet was afgerond, kon de nieuwe bestemming nog niet worden vastgesteld. Dat lijkt nu over twee weken toch te gebeuren. Daarna wordt het bestemmingsplan wederom zes weken ter inzage gelegd.