Maximale werkstraf voor Dokkumer drugsdealer

Publicatie: do 21 september 2017 19.30 uur

LEEUWARDEN - 244 dagen cel waarvan 238 dagen voorwaardelijk en een werkstraf van 240 uur. Dat is de straf die een 25-jarige ex-inwoner van Dokkum donderdag opgelegd kreeg van de Leeuwarder rechtbank voor het dealen van harddrugs en wiet, ook aan minderjarigen. De zes dagen onvoorwaardelijk heeft de Dokkumer al in voorarrest uitgezeten. Hij heeft in 2015 drugs -xtc, speed, ghb en wiet- verkocht aan jongeren uit Dokkum.

Het gerucht dat hij in ruil voor drugs seks zou hebben gehad met meisjes van 14, 15 ontkende de man twee weken geleden. Hij had zichzelf begin vorig jaar bij de politie gemeld nadat hij door een andere dealer was bedreigd. Hij woont inmiddels niet meer in Dokkum. Hij heeft hulp bij de GGZ. Daar moet hij van de rechtbank mee doorgaan. Hij komt onder toezicht van de reclassering.