Moeder mishandeld in bijzijn kind: 1 jaar cel

Publicatie: do 21 september 2017 18.30 uur

LEEUWARDEN - De 26-jarige Surhuistervener die op 1 maart in een woning aan de Voergang in Drachten de 36-jarige bewoonster in het bijzijn van haar -minderjarige- Kind in elkaar sloeg, is donderdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een celstraf van een jaar plus een half jaar voorwaardelijk. Na het intrappen van de voordeur was de man de woning binnengedrongen, waarna hij de bewoonster mishandelde. Hij bedreigde de vrouw en haar kind met de dood.

De man had ontzettend veel gedronken. Hij verweet de vrouw dat ze zijn broer -destijds haar vriend- drugs had gegeven, waarna de broer in een psychose terecht was gekomen. De Surhuistervener is vaker veroordeeld, ook voor geweldsdelicten. In eerste instantie wilde hij niet meewerken aan een psychologisch onderzoek, maar uiteindelijk was hij van mening veranderd.

De rechtbank bepaalde dat hij moet meewerken aan een psychologische diagnose en een eventuele behandeling die daaruit voortkomt. Hij mag gedurende de proeftijd, door de rechtbank op drie jaar gesteld, geen alcohol en drugs gebruiken. Hij moet zich verplicht laten controleren. Ook mag hij in de proeftijd geen contact opnemen met het slachtoffer en haar kinderen.