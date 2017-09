Handrem vergeten: auto in de Drachtstervaart

Publicatie: do 21 september 2017 15.20 uur

DRACHTEN - Op het Moleneind ZZ in Drachten vergat donderdagmiddag een automobilist zijn handrem te gebruiken bij het parkeren. Nadat het voertuig was verlaten, rolde het even later vanaf de parkeerplaats richting de Drachtstervaart en ging vervolgens kopje onder.

Het voertuig is door berger Tolman uit de vaart getakeld. Er raakte niemand gewond.

