GHB-grondstof uit China gehaald: 200 uur werkstraf

Publicatie: do 21 september 2017 15.15 uur

LEEUWARDEN - Een 37-jarige ex-inwoner van Drachten is donderdag wegens het importeren van 100 liter GBL, een belangrijke grondstof voor het maken van de partydrug GHB, door de Leeuwarder rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden.

Een tweede verdachte, een 37-jarige vriendin van de Drachtster, kreeg een werkstraf van 80 uur. De man liet de GBL op het adres van de vrouw in Heerenveen bezorgen. De Drachtster heeft de GBL in 2014 vanuit China geïmporteerd. Twee weken geleden zei hij dat het voor eigen gebruik was. Volgens hem kon hij van 100 liter GBL de dubbele hoeveelheid GHB maken.

Hij is sinds zijn 23e verslaafd, hij gebruikte destijds 20 buisjes GHB per dag. Hij is volgens eigen zeggen afgekickt, de rechtbank bepaalde dat hij desondanks onder toezicht komt van de reclassering en dat hij zich moet laten behandelen bij de verslavingszorg. De opgelegde straf is gelijk aan de eis die de officier van justitie twee weken geleden op tafel legde.