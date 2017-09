Auto in de sloot langs N381

Publicatie: wo 20 september 2017 23.20 uur

WIJNJEWOUDE - Langs de N381 tussen Wijnjewoude en Ureterp is woensdagavond een auto in de sloot geraakt. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

Bij het ongeval is niemand gewond geraakt. De berger heeft het voertuig uit de sloot getakeld en meegenomen.