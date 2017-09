Fietser geschept op het Moleneind in Drachten

Publicatie: wo 20 september 2017 18.41 uur

DRACHTEN - Een fietser is woensdag met de schrik vrijgekomen toen hij werd aangereden door een auto op het Moleneind NZ in Drachten. Het ongeval vond even voor 17.50 uur plaats. Een automobilist verliet een erf en zag de fietser - die richting het centrum reed - over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg.

Zowel de politie als een ambulance zijn ter plaatse gekomen. De fietser is eventjes onderzocht door het personeel van de ambulance. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Overigens blijkt dat vrijwel alle fietsers die over het Moleneind rijden, de stoep gebruiken om te fietsen. Het gewone wegdek zou minder comfortabel zijn om op te fietsen. De brede stoep lijkt verder ook eerder op een fietspad dan een stoep omdat hij niet opgehoogd is.