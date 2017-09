Winkeldief mist dagelijkse bakje koffie bij AH

Publicatie: wo 20 september 2017 15.30 uur

LEEUWARDEN - Het tot twee keer toe pikken van blikjes bier bij de plaatselijke Albert Heijn had tot gevolg dat een inwoner van Gorredijk (55) zich maandag bij politierechter Klaas Bunk moest melden. De Gorredijker zou op 27 en 29 april respectievelijk vier en acht blikken bier hebben gestolen. Daar was de man het zelf niet mee eens, maar de beelden van de bewakingscamera's spraken boekdelen.

De oorspronkelijk uit Somalië afkomstige verdachte is al 20 jaar in Nederland. Hij is de taal machtig geweest, maar door psychische problemen kan hij zich niet meer in het Nederlands uitdrukken. Hij krijgt redelijk intzensieve hulpverlening. Hij ontkende stellig, hij wist zeker dat hij het bier had afgerekend. Volgens zijn begeleider, meegekomen naar de zitting, is de man zich er waarschijnlijk niet bewust van geweest dat hij het bier stal.

Toch wilde officier van justitie Rink Janssens niet zo ver gaan om de Gorredijker vanwege zijn psychische toestand volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Janssens eiste als stok achter de deur vier dagen voorwaardelijke celstraf. De rechter ging daarin mee. Volgens de begeleider voelt de Gorredijker zich al zwaar gestraft: hij heeft een winkelverbod gekregen, hij mag zich niet meer in de Albert Heijn vertonen. Hij kwam er elke dag voor een bakje koffie. 'Dat mist hij nu, dat is al een straf', aldus de begeleider.